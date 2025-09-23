Кремль объяснил идею продления ДСНВ глобальными рисками для безопасности

Россия продолжит выполнять условия Договора о стратегических наступательных вооружениях в течение года после истечения срока соглашений, если США займут такую же позицию. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что согласовать новую версию ДСНВ до 5 февраля 2026 года, когда истекает последнее пятилетнее продление действующего соглашения, невозможно. Поэтому Россия выступила с инициативой продления.

«Конечно, это требует комплексного подхода. В этих условиях Россия будет готова еще год соблюдать количественные ограничения, но для этого необходима соответствующая позиция и соответствующие решения со стороны Соединенных Штатов», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что если американцы не согласятся на эти условия, то России придется принять меры.

Он добавил что президент России Владимир Путин в ходе общения с американским коллегой Дональдом Трампом предложения по ДСНВ не озвучивал, но сам вопрос необходимости сохранения регулирования ядерных вооружений неоднократно поднимался в диалоге.

«Тема в целом поднималась в ходе контактов, в том плане, что время, как „шагреневая кожа“, сокращается и мы действительно находимся на пороге ситуации, когда можем остаться без каких-либо регулирующих область стабильности и безопасности двусторонних документов», — пояснил Песков.

Он отметил, что все прекрасно понимают, какую опасность миру несет утрата этого инструмента.

Реакции со стороны Трампа пока нет. Песков напомнил, что в минувший понедельник представитель Белого дома Каролин Левитт пообещала, что американский лидер выскажется по этому поводу.

Путин в ходе заседания Совета безопасности объявил, что страна продолжит выполнять действие ДСНВ в течение года после истечения его срока. Он подчеркнул, что для реализации инициативы необходимы шаги со стороны США как второго участника договора.