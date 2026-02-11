Кремль не увидел подтверждения подготовки Украины к выборам

Песков — о подготовке выборов на Украине: от первоисточника заявлений не было

Рассуждать о подготовке выборов на Украине рано, потому что пока все эти сообщения основаны на источниках, которые вбрасывают информацию через прессу. Если один из них подтверждает процесс, то другой, близкий к администрации Офиса руководства страны, ее опроверг. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что полностью исключать из своего внимания информационные сообщения, основанные на источниках, не стоит, но ориентироваться надо исключительно на официальную информацию.

«Надо внимательно наблюдать за всеми этими информационными потоками и принимать их во внимание, но ориентироваться все же на первоисточники. От первоисточников пока таких заявлений не было», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

О подготовке Украиной проведения президентских выборов и референдума по мирным договоренностям в среду, 11 февраля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники журналистов заявили, что США установили дедлайн на 15 мая.

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственный источник из окружения украинского лидера Владимира Зеленского опровергло материал британской газеты. Собеседник издания подчеркнул, что до обеспечения безопасности объявления о проведении выборов и голосования на референдуме не будет.