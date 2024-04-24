Кремль не станет вмешиваться в дело с задержанием главы МЧС Чечни | 360°

Власть 24 апреля 2024, 15:48 Кремль не станет вмешиваться в дело с задержанием главы МЧС Чечни Песков: Кремль не может вмешиваться в дело о задержании главы МЧС Чечни РИА «Новости»

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Делом о задержании главы МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева занимаются органы, отвечающие за безопасность дорожного движения. Поэтому Кремль вмешиваться в эту историю не может, заявил в комментарии журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос о возникшем конфликте между ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу и руководством Чечни после задержания Цакаева на контрольно-пропускном пункте «Герзель» в Дагестане.

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«Дело в том, что это не прерогатива Кремля. Это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, других органов, поэтому Кремль никак не может в это вмешиваться», — заявил Песков.

Дагестанские полицейские задержали Цакаева за рулем автомобиля после выезда на встречную полосу около контрольно-пропускного пункта на границе с Чечней.

В пресс-службе МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу заявили, что республиканский министр ругался матом и попытался сбежать. Во время задержания нарушитель правил дорожного движения несколько раз ударил полицейских.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники уточнил, что в момент задержания Цакаев находился в алкогольном опьянении.

По словам собеседников канала, министр угрожал «поставить на колени» дагестанских полицейских. В результате правоохранители вызвали на место коллег из соседней республики, которые успокоили Цакаева.

Источники уточнили, что забрали министра прибывшие из Чечни бойцы Росгвардии.

Глава республики Рамзан Кадыров назвал происшествие провокацией дагестанских силовиков. В минувший понедельник Цакаев впервые появился на публике на заседании главы республики.