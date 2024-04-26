Кремль не подтвердил планы Путина посетить выставку техники на Поклонной горе | 360°

Власть 26 апреля 2024, 13:45 Кремль не подтвердил планы Путина посетить выставку техники на Поклонной горе Песков: выставка трофейной техники на Поклонной горе вызовет большой интерес

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На Поклонной горе пройдет выставка трофейной техники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге о большом интересе к ней со стороны россиян, но не подтвердил, что Владимир Путин станет одним из посетителей экспозиции.

«Мне неизвестно о том, что президент на нее собирался. Но то, что выставка заслуживает большого внимания, это однозначно», — сказал он.

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Проведение выставки трофейной техники Песков назвал блестящей идеей. Он заметил, что она вызовет интерес у москвичей, туристов и всех россиян. По его мнению, люди должны увидеть поверженные машины.

Выставка пройдет в парке Победы на Поклонной горе с 1 по 31 мая 2024 года. Организаторы покажут технику и вооружения, захваченные при проведении спецоперации на Украине.

Историк Дмитрий Вятчин посоветовал в майские выходные побывать в парке Зарядье, усадьбе Царицыно и Ботаническом саду. Он подсказал 360.ru, куда сходить в Москве и Подмосковье.