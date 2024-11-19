Решение администрации президента США Джо Байдена на использование украинскими боевиками дальнобойного оружия для ударов вглубь России осложнит новому американскому лидеру Дональду Трампу разрешение конфликта. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что действующие американские власти сохранили свой настрой на продолжение боевых действий и значительно усложнили работу новым властям США.

«Администрация Байдена, который должен покинуть Белый дом, хочет оставить неудобное наследие администрации Трампа», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что победивший на президентских выборах в США Трамп заявлял о своем желании положить конец конфликту и добиться мира. Но действующая администрация сделала все, чтобы боевые действия продолжились после ее ухода.

Помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что уходящий со своего поста президент Джо Байден дал разрешение украинским боевикам использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории. По словам дипломата, на такой шаг американский лидер решился для склонения России к переговорам о прекращении боевых действий.