Кремль назвал условия проведения нового саммита России и США

Прогнозировать даты проведения нового саммита Россия и США не имеет никакого смысла, но сама встреча представителей двух держав остается востребованной. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, возможна ли новая встреча делегаций до конца года.

«Здесь вряд ли можно пытаться что-то прогнозировать, и любые прогнозы, скорее всего, будут несостоятельными. Мы считаем, что на определенном этапе, безусловно, саммит будет востребован обеими сторонами», — привел заявление Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля добавил, что для подготовки встречи необходимо провести скрупулезную экспертную работу. Песков отметил, что этой же позиции придерживается и американская сторона.

В конце октября помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что даты вероятной встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, но в случае договоренностей ее подготовят очень быстро.

Он напомнил, что согласование переговоров лидеров двух держав на Аляске провели в предельно сжатые сроки.