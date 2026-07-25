Конфликт на Украине можно завершить «до конца суток», если киевский режим примет соответствующие решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передал ТАСС .

Условия для прекращения боевых действий российский МИД изложил два года назад, напомнил Песков.

«Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому лидеру Владимиру Путину заморозить украинский конфликт и двигаться в сторону мира. Токаев также заявил, что Казахстан не будет посредником в российско-украинском конфликте. Он заявил, что российский народ — великий, и сам справится с переговорами.