Кремль назвал примерный срок назначения нового посла в США

Назначение нового посла России в США, который придет на смену Анатолию Антонову, пройдет своевременно. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что смена посла в Вашингтоне не означает снижения уровня дипломатических отношений между двумя странами.

«Посол будет своевременно назначен», — пообещал Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время с вернувшимся в Москву Антоновым встречаться не планирует.

По данным газеты «Ведомости», главным кандидатом на пост посла России в Вашингтоне МИД рассматривает бывшего руководителя дипломатической миссии в Канаде и директора департамента Северной Америки Александра Даричева. Официального подтверждения этой информации нет.

До назначения нового руководителя посольство России в Вашингтоне возглавит временный поверенный.

Прилетевший из Вашингтона специальный борт с экс-послом Анатолием Антоновым приземлился в аэропорту Внуково в минувшее воскресенье, 6 октября. Бывший руководитель российской дипмиссии занимал свой пост с 21 августа 2017 года.