Кремль назвал примерный срок назначения нового посла в США
Песков: Россия своевременно назначит нового посла в США вместо Антонова
Назначение нового посла России в США, который придет на смену Анатолию Антонову, пройдет своевременно. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что смена посла в Вашингтоне не означает снижения уровня дипломатических отношений между двумя странами.
«Посол будет своевременно назначен», — пообещал Песков.
Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время с вернувшимся в Москву Антоновым встречаться не планирует.
По данным газеты «Ведомости», главным кандидатом на пост посла России в Вашингтоне МИД рассматривает бывшего руководителя дипломатической миссии в Канаде и директора департамента Северной Америки Александра Даричева. Официального подтверждения этой информации нет.
До назначения нового руководителя посольство России в Вашингтоне возглавит временный поверенный.
Прилетевший из Вашингтона специальный борт с экс-послом Анатолием Антоновым приземлился в аэропорту Внуково в минувшее воскресенье, 6 октября. Бывший руководитель российской дипмиссии занимал свой пост с 21 августа 2017 года.