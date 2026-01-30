Кремль назвал ошибкой позицию ООН по самоопределению Крыма и Донбасса
Песков: Россия стоит на аргументированной позиции по Крыму и Донбассу
Заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что принцип самоопределения неприменим к Крыму и Донбассу, содержит в себе огромную ошибку. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что позиция руководителя организации нарушает международное право.
«Мы не согласны с этими выводами. И имеем свою, хорошо известную всем, аргументированную позицию», — привело заявление Пескова РИА «Новости».
Гутерриш в официальном ответе на запрос России о признании права на самоопределения Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией заявил, что это неравноправные позиции. Глава международной организации подчеркнул, что остров заключил с Данией особый договор, который не является правовым прецедентом для других государств.
Генсек добавил, что ООН считает неприменимым право на самоопределение Крыма и Донбасса и рассматривает превалирующим принцип территориальной целостности государства.