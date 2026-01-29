В ООН назвали право на самоопределение неприменимым к Крыму и Донбассу
Генсек ООН Гутерриш: право на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу
В ООН пришли к выводу, что право народов на самоопределение не подходит к ситуации с Крымом и Донбассом. Об этом генсек организации Антониу Гутерриш сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.
Гутерриш уточнил, что решение сформировал юридический департамент ООН после детального изучения вопроса.
«После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», — сказал он.
По словам генсека, в секретариате ООН исходили из того, что принцип территориальной целостности государства превалирует над правом народов на самоопределение.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал источником мировых кризисов отсутствие равноправия стран.