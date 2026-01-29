В ООН назвали право на самоопределение неприменимым к Крыму и Донбассу

Генсек ООН Гутерриш: право на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу

В ООН пришли к выводу, что право народов на самоопределение не подходит к ситуации с Крымом и Донбассом. Об этом генсек организации Антониу Гутерриш сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС .

Гутерриш уточнил, что решение сформировал юридический департамент ООН после детального изучения вопроса.

«После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», — сказал он.

По словам генсека, в секретариате ООН исходили из того, что принцип территориальной целостности государства превалирует над правом народов на самоопределение.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал источником мировых кризисов отсутствие равноправия стран.