Кремль назвал нагнетанием напряженности слова генсека НАТО о ядерном оружии
Песков: слова Столтенберга о ядерном оружии противоречат декларации саммита мира
Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о приведении ядерного оружия входящих в альянс стран в состояние боевой готовности — это очередная попытка нагнетания напряженности в мире. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что подобные заявления руководителя Североатлантического альянса вступили в полное противоречие с декларацией, которую входящие в НАТО страны подписали на саммите мира в Швейцарии.
«То, что сказал господин Столтенберг, явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне и которую подписали далеко не все. Где как раз тоже говорится, если я не ошибаюсь, о недопустимости такой риторики. Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности», — заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин, в отличие от руководителя НАТО, вопрос ядерного оружия по своей инициативе никогда не поднимает. Песков пояснил, что обычно тема всплывает в ходе общения с журналистами, когда глава государства отвечает на соответствующий вопрос.
«В последний раз это было в Санкт-Петербурге в ответ на вопрос представителя агентства Reuters. Он не говорит об этом по своей инициативе и очень внимательно к этому относится», — заявил Песков.
Столтенберг объявил, что страны альянса обсудили приведение в боевую готовность ядерного оружия. По его словам, причиной такого решения стали возросшие угрозы со стороны России и Китая.
Глава блока подчеркнул, что действия стран альянса должны стать четким сигналам недружественным государствам на последствия от использования ядерного оружия. Какие именно страны и сколько боеголовок привели в боевую готовность, Столтенберг назвать отказался.