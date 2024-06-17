Кремль назвал нагнетанием напряженности слова генсека НАТО о ядерном оружии

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о приведении ядерного оружия входящих в альянс стран в состояние боевой готовности — это очередная попытка нагнетания напряженности в мире. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что подобные заявления руководителя Североатлантического альянса вступили в полное противоречие с декларацией, которую входящие в НАТО страны подписали на саммите мира в Швейцарии.

«То, что сказал господин Столтенберг, явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне и которую подписали далеко не все. Где как раз тоже говорится, если я не ошибаюсь, о недопустимости такой риторики. Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин, в отличие от руководителя НАТО, вопрос ядерного оружия по своей инициативе никогда не поднимает. Песков пояснил, что обычно тема всплывает в ходе общения с журналистами, когда глава государства отвечает на соответствующий вопрос.

«В последний раз это было в Санкт-Петербурге в ответ на вопрос представителя агентства Reuters. Он не говорит об этом по своей инициативе и очень внимательно к этому относится», — заявил Песков.