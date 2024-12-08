Кремль изучил идею Трампа о переговорах по Украине

Песков: Россия изучила заявление Трампа после его встречи с Макроном и Зеленским

Россия внимательно изучила заявление избранного президента США Дональда Трампа о готовности Украины к переговорам для прекращения конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским», — сказал он.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин говорил, что открыт для переговоров и приветствует все инициативы, которые исходят от стран Глобального Юга.

«Наших партнеров по БРИКС — Китая, Индии, ЮАР, а также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии», — перечислил представитель Кремля.

Он добавил, что позиция России хорошо известна и она готова пойти на моментальное прекращение боевых действий при выполнении своих условий. Но от переговоров отказалась украинская сторона, где продолжает действовать подписанный Зеленским указ, запрещающий любые контакты с российским руководством.