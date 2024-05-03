Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по экономическим вопросам | 360°

Важное 03 мая 2024, 12:34 Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по экономическим вопросам Песков: Путин 3 мая проведет совещание по экономическим вопросам РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин 3 мая обсудит с членами правительства социально-экономическую ситуацию в стране. Совещание по экономическим вопросам пройдет в формате видеоконференцсвязи, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Путин в Кремле. Сегодня он в середине дня проведет совещание по экономическим вопросам, это будет в режиме ВКС», — сказал он.

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Дмитрий Песков заявил, что на совещании обсудят текущую социально-экономическую ситуацию и дальнейшие перспективы экономического развития России.

Пресс-секретарь прокомментировал также итоги опроса Фонда общественного мнения об уровне поддержки Владимира Путина, сообщило Ura.ru. Его удивил низкий антирейтинг президента.

Предыдущее совещание по экономическим вопросам прошло 27 апреля. В нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и члены кабмина.