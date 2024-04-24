Кремль анонсировал большое совещание Путина по ликвидации паводка | 360°

Власть 24 апреля 2024, 12:51 Кремль анонсировал большое совещание Путина по ликвидации паводка Песков: Путин проведет 24 апреля совещание с кабмином по ликвидации паводка РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства и главами муниципалитетов ликвидацию последствий паводка в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях. Большое совещание пройдет в формате видеоконференции, сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, президент 24 апреля примет участие в большом количестве непубличных встреч. В середине рабочего дня Владимир Путин проведет большое совещание по ликвидации последствий паводка в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, уточнил RT.

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Песков добавил, что в нем примут участие не только руководители профильных министерств и ведомств, но и власти на местах.

«Что примечательно, в этот раз на связи на ВКС с президентом еще будут главы муниципальных районов и образований, где сейчас продолжают приниматься усилия для минимизации и ликвидации последствий наводнений», — сказал он.

Среди основных докладчиков, по словам пресс-секретаря президента, — глава МЧС России Александр Куренков, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, а также губернаторы подтопленных регионов.

Разрушительные последствия паводка не предотвратили из-за нарушений, заявил генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, виновных накажут.