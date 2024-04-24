Моор предупредил о пике паводка в Упорове 28 апреля | 360°

Общество 24 апреля 2024, 11:22 Моор предупредил о пике паводка в Упорове 28 апреля Моор: в селе Упорово пика паводка ожидают 28 апреля РИА «Новости»

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В тюменском селе Упорово ожидают пик паводка 28 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

Глава области подчеркнул, что ситуация с паводком остается напряженной. В реке Ишим в Абатском районе активно повышается уровень воды — за сутки он подрос на 149 сантиметров.

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«Вероятно, уже сегодня в селе Абатское будет превышение критической отметки (960 сантиметров)», — предупредил Моор.

Пять из 22 населенных пунктов в Абатском районе, которые попадают в зону возможного подтопления, полностью эвакуировали. Сейчас там работают специалисты МЧС, правоохранители, сотрудники дорожных служб, волонтеры.

«Сформированы запасы мешков с песком, завершены работы по укреплению гидротехнических сооружений», — уточнил губернатор.

Идет работа по расширению насыпи, которая защищает федеральную трассу. Завершат процесс утром 25 апреля.

Небольшое снижение воды фиксируют в Ишиме, Казанском и Ишимском районах. Но темп снижения замедлится, до 30 апреля даже возможен рост воды. Главной задачей на сегодняшний момент Моор назвал работу караулов и устранение протечек.

В реке Тобол также растет уровень воды. В селе Коркино он за сутки увеличился на 73 сантиметра. В селе Упорово пик ожидается 28 апреля, заключил глава области.