Краснов прибыл в Абу-Даби по приглашению коллеги из ОАЭ Хамада Саифа Аль-Шамси

Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Абу-Даби с официальным визитом. Об этом сообщило надзорное ведомство в Telegram-канале.
«У трапа самолета его встретили чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Тимур Забиров и генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Саиф Аль-Шамси», — сообщила пресс-служба российского ведомства.
В рамках рабочей поездки запланированы встречи Краснова с коллегами из ОАЭ, а также руководством страны. Также планируется подписание двусторонних документов.
В феврале Краснов встретился с генеральным прокурором Республики Ангола Элдером Фернанду Питтом Гроша. На переговорах поднимали тему противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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