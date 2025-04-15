Краснов прибыл в Абу-Даби по приглашению коллеги из ОАЭ Хамада Саифа Аль-Шамси

Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Абу-Даби с официальным визитом. Об этом сообщило надзорное ведомство в Telegram-канале .

«У трапа самолета его встретили чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Тимур Забиров и генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Саиф Аль-Шамси», — сообщила пресс-служба российского ведомства.

В рамках рабочей поездки запланированы встречи Краснова с коллегами из ОАЭ, а также руководством страны. Также планируется подписание двусторонних документов.

В феврале Краснов встретился с генеральным прокурором Республики Ангола Элдером Фернанду Питтом Гроша. На переговорах поднимали тему противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий.