Генпрокурор России Краснов встретился с коллегой из Анголы

Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с генеральным прокурором Республики Ангола Элдером Фернанду Питтом Гроша. Одной из ключевых на переговорах стала тема противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Краснов в приветственной речи подчеркнул важность таких визитов для укрепления профессиональных связей. Он отметил, что по просьбе коллег из Анголы в программу визита включили посещение Университета прокуратуры Российской Федерации.

Одной из главных тем стала киберпреступность. Краснов напомнил, что в прошлом году на Генассамблее ООН одобрили проект конвенции против подобного вида преступлений, инициатива которого принадлежит российскому надзорному органу. Киберпреступность представляет угрозу мировой безопасности в целом, и для борьбы с ней требуется только скоординированный подход, заявил Краснов.

Генпрокуратура России подготовила проект межведомственной программы сотрудничества на 2025–2026 годы. Его подпишут на Петербургском международном экономическом форуме, куда Краснов пригласил прокурора Анголы.

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