Краснов поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником

В преддверии дня работника прокуратуры, который отмечается 12 января, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе мероприятия с приветственной речью выступил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Он отметил, что российская прокуратура уже больше трех столетий является одним из важнейших элементов государства. А прокуроры, опираясь на накопленный за это время опыт и следуя духу времени, стоят на страже Закона и беззаветно служат Отечеству.

В мероприятии приняли участие замруководителя администрации президента Владимир Островенко, первый зампред Совфеда Владимир Якушев, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников и многие другие сотрудники госаппарата.

В пресс-службе добавили, что органы прокуратуры всегда отличались преданностью делу, профессионализмом, высокими моральными качествами, ответственностью и неравнодушием.