Краснов обвинил Запад в насаждении разрушительных идей

Краснов указал на пропаганду безнравственности в странах Западах

Россия и Белоруссия совместными усилиями противостоят попыткам насаждения разрушительных идей стран Запада. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании Объединенной коллегии двух ведомств с генпрокурором Белоруссии Андреем Шведом, сообщила пресс-служба ведомства.

Участники заседания обсуждали вопросы взаимодействия в сфере укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, увековечения памяти защитников Отечества, жертв нацизма и фашизма.

«Пропаганда безнравственности, отрицания идеалов семьи, стирание исторической правды, реабилитация нацизма — вот те вызовы, которые сегодня стоят перед нами. Особую тревогу вызывает их направленность на наших детей, молодое поколение», — сказал Краснов.

Он указал, что Россию и Белоруссию объединяет общее понимание угроз и единство подходов по искоренению подобных стремлений со стороны европейских представителей.

Краснов добавил, что попытки навязать народам России и Белоруссии чужие ориентиры, осквернить память наших отцов и дедов нужно пресекать твердо и решительно.

По его словам, это святой долг перед предками и потомками.

Генпрокурор отметил, что у фашистских преступлений нет срока давности.

Российские специалисты продолжают работу с архивами и свидетельствами геноцида народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков. На сегодняшний день они установлены судебными актами.