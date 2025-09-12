Генпрокуроры Краснов и Швед возложили цветы к Вечному огню в Суздале

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и его белорусский коллега Андрей Швед возложили цветы к Вечному огню в Суздале. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятие стало продолжением диалога на высоком политическом уровне, который отражает значительную степень интеграции между двумя странами для пространства СНГ.

«Совместно мы боремся с попытками предать подвиг советского народа во Второй мировой войне забвению. Это особенно актуально в год 80-летнего юбилея Великой Победы. У злодеяний фашистов нет сроков давности», — сказал Краснов.

Ранее генеральный прокурор заявил, что обмен опытом и лучшими практиками способствует совершенствованию прокурорской деятельности.