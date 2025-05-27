Зюганов предложил создать комиссию по реализации решений о сохранении СССР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением создать специальную комиссию при Госдуме для реализации постановлений, принятых парламентом еще в 1996 году по вопросу о сохранении СССР. Об этом сообщила пресс-служба политической организации.

Речь идет о двух документах — постановлении № 156 от 1991 года о денонсации союзного договора и постановлении № 157, подтвердившем итоги всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, на котором граждане высказались за сохранение СССР.

По мнению Зюганова, создание комиссии необходимо для выполнения официальных решений, которые в условиях геополитической нестабильности остаются актуальными. Он предложил, чтобы главой комиссии стал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Реализация постановлений может способствовать интеграционным процессам и укреплению национального суверенитета на постсоветском пространстве», — сказал он.

Ранее бывший глава правительства России Сергей Степашин признал нарушение в процедуре роспуска СССР.