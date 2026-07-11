Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что итоговые документы по урегулированию украинского конфликта будут определяться на линии боевого соприкосновения. Об этом он сказал в интервью aif.ru .

Парламентарий отметил, что окончательные решения примут за столом переговоров, однако достигнутые договоренности, по его мнению, серьезно уступят тем, которые согласовали в апреле 2022 года.

«[Они будут] отличаться не в пользу Украины. Украина свой шанс завершить этот конфликт с минимальными потерями тогда безвозвратно упустила», — подчеркнул Косачев.

Ранее Косачев заявил, что устранение первопричин начала конфликта на Украине в рамках переговорного процесса не может быть темой для компромиссов.