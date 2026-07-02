В Совфеде рассказали о возможных компромиссах по Украине
Косачев: устранение первопричин украинского конфликта не может быть компромиссом
Устранение первопричин начала конфликта на Украине в рамках переговорного процесса не может быть темой для компромиссов. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Совфеда Константин Косачев.
«Безусловно, у нас есть готовность к возобновлению переговоров и обсуждению комплекса вопросов, и к тому, чтобы идти на какие-то компромиссы — без этого не бывает. Но уверен, что компромиссов не может быть в главном — устранение первопричин конфликта», — объяснил он.
Косачев уточнил, что по вопросам обеспечения безопасности России и соблюдения прав людей компромиссов быть не может. По его словам, Россия показала готовность к компромиссам при заключении Минских соглашений.
Ранее стало известно, что 66% жителей Украины поддерживают скорейшее начало переговоров с Россией.