Косачев анекдотом про ключи и фонарь прокомментировал визит Каллас в Киев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал визит главы евродипломатии Каи Каллас в Киев анекдотом про ключи и фонарь. Свое мнение политик высказал в телеграм-канале .

«Не устояв перед соблазном продемонстрировать „несокрушимую волю“ в жанре „Евросоюз при делах“, пресловутая Кая Каллас, отметая любые сомнения в приоритетах для ЕС с точки зрения взлетевших цен на бензин и электричество, совершает визит в … Киев», — отметил Косачев.

Он вспомнил анекдот, в котором ключи потеряли в придорожной канаве, но ищут их на асфальте под фонарем, потому что там виднее. Политик иронично добавил, что европейцам «повезло» с брюссельским руководством, которое они не выбирали и которое перед ними не отчитывается.

В Киев с визитом, помимо Каллас, прибыли европейские министры иностранных дел. В связи с их визитом в украинской столице и Киевской области перекрыли дороги.