Кортеж Путина в Магадане сняли на видео

Президент России Владимир Путин перед поездкой на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом сделал остановку в Магадане. Кортеж главы государства сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

В Магадане президент встретится с губернатором Сергеем Носовым, посетит завод «Омега-Си» по переработке рыбного жира, осмотрит культурно-общественный центр парка «Маяк» и спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский».

После этого Путин возложит цветы к мемориалу героям Алсиба.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский лидер никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами, в том числе и направляясь в другие поездки, как в этот раз в случае с Аляской.

Ранее стало известно, что обстановку в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа сняли на видео. Встреча политиков начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому).