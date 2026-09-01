Король Норвегии Хокон VIII принес присягу в парламенте

Вступивший на престол норвежский король Хокон VIII принес присягу в Стортинге — парламенте Норвегии. Об этом сообщило издание VG .

Новому монарху 53 года, он сменил своего отца, Харальда V. По норвежским законам королевская власть передается наследнику автоматически, без отдельной процедуры коронации, в момент смерти предшественника.

Харальд V умер 28 августа из-за тяжелой бактериальной инфекции, ему было 89 лет. Последние 11 дней король провел в больнице. В связи с его кончиной в стране объявили национальный траур.

Почему усопший был первым рожденным в Норвегии принцем за 567 лет, кого из членов королевской семьи уличили в связях с Джеффри Эпштейном и почему Харальда V называли народным королем — в материале 360.ru.