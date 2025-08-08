Король Малайзии прилетел в Казань на золотом самолете и попробовал чак-чак

Король Султан Ибрагим Исмаил, верховный правитель Малайзии, прибыл в Казань на золотом самолете. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова.

«В столицу Татарстана прибыл Король Малайзии Султан Ибрагим. В аэропорту его встретил Рустам Минниханов», — написала она.

Верховный правитель Малайзии впервые прибыл в Россию с официальным визитом, отметила пресс-секретарь. В Казани король Малайзии продегустировал чак-чак.

«Кажется, королю Малайзии нравится», — добавила Галимова.

Затем Султан Ибрагим прибыл в Казанский Кремль. Как отметила Галимова, гость передвигается на Aurus.

Ранее Путин показал королю Малайзии, прибывшему в Россию с государственным визитом, залы Кремля. Среди них был и Андреевский, в котором в мае Путин принимал премьера Малайзии Анвара Ибрагим