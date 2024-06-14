Концепцию языковой политики утвердили в России

Кабинет министров утвердил Концепцию государственной языковой политики России. Об этом сообщило Минпросвещения на официальном сайте .

«Документ отражает особую миссию русского языка как государственного — быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей», — заявили в ведомстве.

Концепцию разработали по поручению президента страны Владимира Путина. По словам министра просвещения, в России говорят на 155 языках, и в концепции определены меры по защите их всех.

Глава государства на встрече с участниками программы «Время героев» отметил, что сила России — в ее единстве, как многонациональной и многоконфессиональной семьи.