Россия непобедима, пока ее многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя единой семьей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с участниками передачи «Время героев», трансляцию вел официальный сайт Кремля.

«Пока мы чувствуем себя одной семьей — мы непобедимы! В этом наша сила, которую никто не может преодолеть. Никто», — подчеркнул Путин.

Программа «Время героев» создана, чтобы подготовить высококвалифицированные кадры для работы в органах государственной и муниципальной власти, претендентов выбирали из участников СВО. Путин отметил, что на таких героях Россия держится.

О единстве России Путин говорил, закрывая пленарную сессию ПМЭФ 7 июня. РФ будет частью многополярного гармоничного мира, привел RT слова главы государства.