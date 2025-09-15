Контент-фабрика имени Невзорова: кто стоял за фейками, появившимися в дни выборов

«Война с фейками»: к вбросам в дни выборов в России причастен беглый Невзоров

Из 20 самых цитируемых фейков, появившихся в Рунете в единые дни голосования, 11 вбросили сотрудники украинского ЦИПсО при поддержке беглого журналиста Александра Невзорова*. Об этом сообщили в интернет-проекте «Война с фейками» .

Схема публикации была одинаковой: сначала будущие тезисы размещали в закрытом Telegram-канале «Наповальство», принадлежащем самому Невзорову*, затем вбрасывали в небольшой паблик, разносили с помощью ботов по комментариям и в конце публиковали на крупной проукраинской площадке.

Среди таких фейков — фургон с призывом «Если ты еврей — за Хинштейна голос ставь скорей!», якобы ездящий по Курской области, а также вбросы про ручки с исчезающими чернилами, которые якобы выдают на избирательных участках, и про бюллетени с уже проставленными галочками.

Накануне неизвестные вбросили дипфейк с лицом командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, якобы заявившего, что его бойцы охраняют избирательные участки в Курской области.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.