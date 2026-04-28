Эстонские политики превращаются в «русофобских крикунов», действующих не во благо страны и народа. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в ответ требование министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахну отдать Украине контроль над Запорожской АЭС и другими энергообъектами.

«Они каждый раз хотят подчеркнуть свою значимость такого рода громкими заявлениями, не имеющими никакого отношения к реальной политике. Они превращаются в русофобских крикунов», — заявил Константинов.

Действия эстонских политиков определяются ненавистью к России, а не беспокойством за благополучие страны и своего народа, отметил Константинов.

Ранее Цахну заявил, что Россия должна вывести войска с энергетических объектов, которые он посчитал украинскими, и вернуть их под контроль Киева. В числе этих энергообъектов — Запорожская АЭС.

Очередная миссия МАГАТЭ выехала из Москвы на Запорожскую АЭС 14 апреля. Это произошло на фоне 14-й по счету потери станцией внешнего энергоснабжения.