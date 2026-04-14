Новая миссия МАГАТЭ выехала из Москвы на Запорожскую АЭС

Очередная миссия МАГАТЭ выехала из Москвы на Запорожскую АЭС. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на брифинге в Каире, сообщил ТАСС .

По его словам, нынешняя потеря станцией электроснабжения стала уже 14-й по счету.

«И в очередной раз коллектив Запорожской АЭС продемонстрировал и высокий профессионализм, и очень высокую техническую готовность», — сказал Лихачев.

Он также сообщил, что предыдущая миссия дорабатывает на станции последние часы. На смену ей едет новая, уже 34-я. В ее составе — представители Нигерии, Румынии, ЮАР и Армении. Инспекторы движутся поездом от Москвы в сторону Запорожья.

Ранее Лихачев сообщал о продолжающихся обстрелах ЗАЭС. Он отмечал, что удары приходятся в том числе по промышленной зоне неподалеку от города Энергодара. Глава Росатома пояснил, что на станции сохраняются проблемы с энергоснабжением, и для починки необходима пауза в боевых действиях.