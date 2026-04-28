Кондратьев доложил Путину о ситуации в Туапсе

Удары по энергетическим объектам в Туапсе не создали серьезных угроз, доложил президенту России Владимиру Путину глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщил сам российский лидер во вторник на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих в стране выборах, его слова привело РИА «Новости» .

Путин отметил, что губернатор находится на месте и лично контролирует ситуацию. По его словам, серьезных угроз нет, а местные службы справляются с вызовами.

При этом президент обратил внимание на потенциальную опасность таких атак для экологии. Он привел удары по туапсинским объектам как свежий пример подобных рисков.

«Вот последний пример, это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», — сказал Путин в ходе совещания.

Он добавил, что люди на месте справляются с теми вызовами, с которыми сталкиваются.

Также Путин отметил, что и на территории Донбасса и Новороссии живут крепкие и надежные люди, которых киевскому режиму не запугать. Он призвал уделить особое внимание безопасности на выборах в приграничных регионах.