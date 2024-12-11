Автоэксперт Баканов призвал «жестко штрафовать» за хамские нарушения ПДД

Депутаты Госдумы собираются рассмотреть поправки о повышении размера штрафов за ряд случаев с несоблюдением правил дорожного движения. В беседе с RT свое мнение по этому поводу высказал автомобильный журналист Петр Баканов.

Эксперт указал на необходимость «жестко штрафовать» за нарушения хамского характера. Речь идет о ситуациях, когда водитель осознанно мешает другим участникам дорожного движения и создает аварийные ситуации.

«Поехал по обочине, не включил поворотник, перестроился через сплошную полосу, сознательно видя, что происходит. Таких хамов много, и их нужно реально наказывать рублем», — пояснил специалист.

По его словам, штрафы за пьяную езду можно смело увеличивать в три раза. Баканов назвал опаснейшими соответствующие действия автомобилистов.