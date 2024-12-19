Комитет СФ поддержал систему приостановки запрета террористических организаций

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал закон, определяющий систему приостановки запрета деятельности террористических организаций в стране. Об этом сообщил ТАСС .

Изменения коснутся закона «О противодействии терроризму». Запрет деятельности признанной в России террористической организации, в том числе иностранной, приостановят только по решению суда или на основании заявления генерального прокурора страны.

Приостановить запрет могут, если организация после включения ее в список террористических прекратит деятельность, направленную на поддержку, пропаганду и совершение терроризма.

Как ранее заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, новые правила направлены на обеспечение легального взаимодействия российской стороны с «Талибаном»*.

Ранее в ГД приняли закон, позволяющий исключить «Талибан»* из списка запрещенных и террористических. Как отметил сенатор Владимир Кожин, отменить запрет сможет генпрокурор на основании доказательств, собранных правоохранителями.

*Запрещенная в России террористическая организация