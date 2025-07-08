Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Никитина главой Минтранса

Комитет Госдумы по транспорту внес проект постановления о назначении Андрея Никитина главой Минтранса. Документ опубликовали в электронной базе парламента.

Согласно Конституции, кандидатуру министра транспорта предлагает председатель правительства. Затем Госдума должна утвердить или отклонить предложенный вариант. Если принято положительное решение, президент обязан утвердить кандидата в должности министра.

Никитин стал врио министра накануне, после отставки его предшественника Романа Старовойта. До этого он был замглавы министерства, губернатором Новгородской области и главой Агентства стратегических инициатив.

Сегодня Никитин встретится с профильным комитетом и фракциями нижней палаты парламента.

Указ о снятии Старовойта с должности опубликовали накануне утром. Через несколько часов бывшего министра нашли мертвым в Подмосковье. По основной версии следствия, он покончил с собой.