Комиссию по борьбе с нелегальной занятостью создадут в РФ | 360°

Власть 04 мая 2024, 22:27 Комиссию по борьбе с нелегальной занятостью создадут в РФ РИА «Новости»

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Правительство РФ приняло решение создать комиссию по противодействию нелегальной занятости. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Задачей межведомственного органа станет мониторинг результатов работы «по противодействию нелегальной занятости».

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Законопроект об усилении контроля за высылкой нелегальных мигрантов ранее внесли в Государственную думу. Согласно законопроекту, приезжие, в отношении которых ввели режим высылки, не смогут менять место жительства и пребывания в РФ без разрешения правоохранителей.

Кроме того, авторы законопроекта предложили ограничить срок временного пребывания в России иностранных граждан до 90 суток в течение года.