Проект о новом режиме высылки мигрантов-нелегалов внесли в Госдуму | 360°

Важное 27 апреля 2024, 17:05 Проект о новом режиме высылки мигрантов-нелегалов внесли в Госдуму Срок пребывания иностранцев России предложили уменьшить до 90 дней в году РИА «Новости»

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Законопроект, предлагающий введение нового режима высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля, внесли в Госдуму. Документ разместили в базе нижней палаты российского парламента.

По нему мигранты, в отношении которых ввели режим высылки, не смогут менять место жительства и пребывания в России без разрешения органа внутренних дел.

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Также внесенный законопроект предполагает сокращение временного пребывания в России иностранных граждан до 90 суток в течение года.

В Минобрнауки 27 апреля сообщили, что уполномоченные проводить экзамены для иностранцев университеты расторгли договоры с коммерческими партнерами. Испытания будут проводить только на муниципальных и государственных площадках. Они появятся во всех российских регионах.