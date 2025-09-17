Комиссия Кремля рекомендовала назначить Краснова председателем Верховного суда

Комиссия при президенте России поддержала кандидатуру Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Заседание комиссии по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий состоялось. По итогам Краснова рекомендовали президенту для внесения представления в Совет Федерации о его назначении на должность.

Она стала вакантной после смерти в июле Ирины Подносовой, возглавлявшей высшую судебную инстанцию с 2024 года. Конкурс на место выиграл Краснов, который был единственным кандидатом, прошел квалификационный экзамен и получил одобрение Высшей квалификационной коллегии судей России.