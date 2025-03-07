Отсутствие сложностей может привести к печальным последствиям — к разобщению, войне и распаду государства. Об этом на встрече с женщинами-однопартийцами рассказал зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Нация сплачивается только в период испытаний, а когда их нет, может начаться такой „коллективный расслабон“, такое ощущение, что „и так же все нормально“, и каждый за себя, и нам не за что никого благодарить», — указал политик.

Он отметил, что это приводит к распаду государства, а потом — к войне.

Ранее Медведев высказался о встрече глав Евросоюза в Лондоне. Он назвал это мероприятие «антитрамповским русофобским шабашем». Политик заявил, что эта встреча еще хуже перепалки, которую устроил президент Украины Владимир Зеленский с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.