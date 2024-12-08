08 декабря 2024 00:47 Особый формат общения. Как задать вопрос Путину на прямую линию Начался прием вопросов для прямой линии с Путиным 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Власть

Россия

Владимир Путин

Прямая линия с Владимиром Путиным 2024

Прием вопросов россиян для прямой линии президента России Владимира Путина начался в ночь на 8 декабря. Ответы глава государства даст 19 декабря в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». В этот раз к сбору вопросов подключили ветеранов специальной военной операции, а также искусственный интеллект.

Как задать вопрос президенту?

Для большего удобства россиян организаторы «Итогов года» запустили сразу несколько каналов для приема вопросов, предназначенных Путину. Пользователи могут воспользоваться сайтом программы, где есть форма прямой связи. Для тех, кто хочет задать вопрос голосом, начал работать бесплатный и круглосуточный кол-центр. Позвонить туда можно по номеру 8−800−200−40−40.

Для приема коротких и сжатых вопросов есть бесплатные смс. Отправить их можно на номер 0−40−40. Все заявки принимают в круглосуточном режиме.

Фото: РИА «Новости»

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» завели специальные сообщества, куда все желающие могут прислать свои письменные или видеовопросы, предназначенные для президента. Также в магазинах приложений RuStore, AppGallery и Google Play появились приложения «Москва Путину», через которые можно направить свой вопрос. Если гаджет не поддерживает ни один из этих магазинов, то приложение можно скачать прямо с сайта программы. Вопросы будут принимать вплоть до окончания эфира 19 декабря. Начнется он в 12:00 по московскому времени. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что организаторы выступления президента учли все вопросы о персональных данных абонентов, поэтому всю информацию об авторах вопросов закодируют.

Какие особенности прямой линии с Путиным в 2024 году?

В этом году в прямом эфире с участием президента задействуют искусственный интеллект. Он структурирует все вопросы по самым актуальным темам перед прямым эфиром и продолжит отбирать вопросы в ходе трансляции. «Фактически с помощью искусственного интеллекта президент будет иметь понимание всех вопросов, не просто среднюю температуру по больнице, а каждый город, отдельные нюансы», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Еще одним нововведением стало подключение ветеранов специальной военной операции к сбору вопросов. Они стали операторами единого кол-центра, куда могут позвонить желающие задать вопрос Путину.

Фото: РИА «Новости»

В ходе участия в боевых действиях бойцы получили травмы, связанные со слухом и зрением. Принять и обработать вопросы, поступающие на прямую линию, им поможет нейросетевая модель GigaChat, разработанная «Сбером».

Авторами идеи о привлечении ветеранов СВО к сбору вопросов стали активисты Народного Фронта. Глава исполкома организации Михаил Кузнецов рассказал, что в следующем году для них организуют отдельный кол-центр.

Фото: РИА «Новости»

Так как прямая линия в этом году пройдет совместно с большой пресс-конференцией в зале ожидается присутствие большого количества журналистов. Песков предупредил, что в этом году на прямой эфир с президентом пригласили сотрудников редакций из западных стран. «Будут в основном те из иностранцев, кто работает в рамках действующей аккредитации на территории Российской Федерации, но также будет несколько западных СМИ, которые прилетят специально на это мероприятие», — подчеркнул он. Песков уточнил, что зачастившего в Москву американского журналиста Такера Карлсона на «Итогах года» не будет.

Как прошла предыдущая прямая линия с Владимиром Путиным?

В 2023 году совмещенная с большой пресс-конференцией прямая линия президента России Владимира Путина прошла 14 декабря в московском Гостином дворе. Мероприятие продлилось более четырех часов, в ходе которых Путин ответил на 67 вопросов. Главные вопросы, которые интересовали россиян в конце прошлого года, касались спецоперации и возможности ее завершения.

Фото: РИА «Новости»

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. А они не меняются», — ответил президент. Тогда же Путин подчеркнул. что украинские власти сами отказались от переговоров. Еще российский лидер успокоил сограждан, что второй волны частичной мобилизации не планируется, потому что число подписавших контракт добровольцев не прекращается.

Второй по важности была тема экономики. На этот вопрос Путин ответил, что запас прочности достаточный, чтобы страна чувствовала себя уверенно, а падение 2022 года не только прекратилось, но и начался рост.

Кроме того, Путин ответил на вопрос о своей главной задаче, которую он определил, как укрепление общественного и экономического суверенитета России, а также усиление ее обороноспособности.

Фото: РИА «Новости»

Говоря о внешней политике, президент подчеркнул, что вина за испорченные отношения с Западом полностью лежит на Евросоюзе и США. «Это с нами портили отношения и нас пытались все время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами», — напомнил он. При этом Путин отметил рост взаимодействия России и Китая.

Не оставил без внимания российский лидер и спорт в преддверии Олимпийских игр в Париже. По его словам, международные чиновники, ограничивая российских спортсменов, полностью извратили идеи автора международных соревнований Пьера де Кубертена.

Фото: РИА «Новости»

Самый необычный вопрос президенту задал студент из Санкт-Петербурга. С помощью нейросети он сгенерировал точную копию главы государства, которая озвучила вопрос: есть ли у Путина двойники? «Я смотрю, вы можете на меня быть похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я», — ответил Путин, оценив шутку автора вопроса. Президент добавил, что считает невозможным предотвращение развития искусственного интеллекта. Значит, нужно «его возглавить».

Практически каждая прямая линия сопровождается появлением на большом экране неожиданных вопросов, которые россияне присылают по смс во время эфира.

Фото: Телеканал «360»

Прошлый год исключением не стал. Главным мемом был вопрос про «космические цены» на яйца.

Среди других необычных сообщений оказались вопросы о контактах с НЛО, об оценках президента во время учебы в школе и другие. Завершил Путин прямую линию традиционно поздравлением россиян с наступающим Новым годом. Он пожелал всем уделять больше внимания семье и найти с близкими больше общих интересов.