Украина нарочно затягивает процесс по возобновлению прямых переговоров с Россией. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, Украина тянет время, несмотря на готовность России к серьезному разговору. Он отметил, что президент Владимир Зеленский сначала публично поставил под сомнение полномочия российской делегации и таким заявлением «пробил дно».

Затем Зеленский все же направил в Стамбул делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Такой шаг, по мнению политика, украинский лидер сделал только после разговора с президентом Турции.

«Клоунада Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России», — отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что российская сторона нацелена на конструктив, работает профессионально и не реагирует на провокации. По его словам, как и ранее, цель Москвы — достичь устойчивого мира, устранив корни конфликта.

Слуцкий добавил, что Россия вновь предоставляет возможность решить кризис дипломатическим путем.

«Если украинский режим сохранил здравый смысл, переговорный трек будет продолжен», — подытожил он.

Встреча России и Украины 15 мая не состоялась. Российская делегация будет ждать украинских переговорщиков 16 мая, в пятницу.