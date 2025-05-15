Делегация России будет ждать украинских представителей утром в пятницу

Российская делегация в пятницу, 16 мая, с 10:00 будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский.

«Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону», — сказал он.

Мединский добавил, что делегация России провела плодотворную встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. На переговорах турецкой стороне пояснили российскую позицию.

По информации агентства «Анадолу», завтра в Стамбуле будут Хакан Фидан, делегация США во главе с госсекретарем Марком Рубио. Украину на переговорах представит министр обороны Рустем Умеров.

До этого Владимир Зеленский обещал, что украинские представители прибудут в Стамбул 15 мая.