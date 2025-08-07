Китай предаст? Политолог объяснил, прекратит ли Пекин покупать нефть России

Белогорьев: Китай не откажется от российской нефти несмотря на пошлины США

Китай, скорее всего, не прекратит покупать нефть из России — даже под угрозой дополнительных тарифов со стороны США. Об этом РИА «Новости» заявил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По его мнению, Пекин уже сделал геополитический выбор в пользу противостояния с Вашингтоном. Новые тарифы лишь усложнят переговоры, но не станут поводом для пересмотра энергетической политики.

Ситуация с Индией, напротив, остается неопределенной. Белогорьев считает, что Дели окажется под давлением.

Если все же индийские власти сократят импорт, Россия сможет перенаправить до 40–50% поставок — около 800–900 тысяч баррелей в сутки — в другие страны, где освободятся объемы после перераспределения поставщиков.

Что касается Турции, Белогорьев полагает, что США не рискнут вводить против нее пошлины из-за важности отношений с Анкарой. Он напомнил, что турецкая поддержка критически важна для Трампа, особенно в текущем политическом контексте.

По схожим причинам Вашингтон, по мнению эксперта, не будет трогать Венгрию и Словакию — одних из немногих европейских союзников Трампа, продолжающих получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба».

Трамп 6 августа подписал указ о введении дополнительных ввозных пошлин в размере 25% на товары из Индии. Президент США пояснил, что принял это решение из-за того, что индийские власти продолжают покупать нефть у России.