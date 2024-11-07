Киселев заявил, что Путин формулирует месседж всему миру
Президент Владимир Путин формулирует месседж всему миру. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, которого процитировало РИА «Новости».
«У Путина есть концепция мира, и он не обязательно должен договаривать все. И не обязательно должен диктовать», — добавил он.
Киселев отметил, что президент программирует процессы, происходящие в мире, а жители России понимают их, если понимают самого Путина.
Накануне стало известно, что глава государства в рамках традиционной ежегодной пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» обсудит темы всеобщей безопасности и равных возможностей для всех, а также затронет прошедшие во вторник президентские выборы в США. Сессия состоится вечером 7 ноября.