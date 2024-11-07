Киселев заявил, что Путин формулирует месседж всему миру

Президент Владимир Путин формулирует месседж всему миру. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, которого процитировало РИА «Новости» .

«У Путина есть концепция мира, и он не обязательно должен договаривать все. И не обязательно должен диктовать», — добавил он.

Киселев отметил, что президент программирует процессы, происходящие в мире, а жители России понимают их, если понимают самого Путина.

Накануне стало известно, что глава государства в рамках традиционной ежегодной пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» обсудит темы всеобщей безопасности и равных возможностей для всех, а также затронет прошедшие во вторник президентские выборы в США. Сессия состоится вечером 7 ноября.