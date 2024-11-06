Кремль назвал темы заседания клуба «Валдай» с участием Путина

Всеобщая безопасность и равные возможности для развития станут темами пленарной сессии клуба «Валдай», в которой примет участие президент России Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля участники встречи соберутся в ближайший четверг, 7 ноября.

«Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба „Валдай“, тема которого — „Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке“», — заявили в пресс-службе.

В прошлом году в своем выступлении на сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым стремится страна и рассчитывает, что другие государства последуют ее примеру.

На первое место глава государства поставил открытый мир с равноправным сотрудничеством всех игроков, многообразие как фундамент всеобщего развития, коллективное принятие решений, всеобщая безопасность, справедливость для всех и общее равноправие.