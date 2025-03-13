Кириенко провел в ДНР совещание по пилотному проекту «Эффективный регион»

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко провел в Донецке совещание по реализации в ДНР пилотного проекта «Эффективный регион». Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

Проект, стартовавший в прошлом году, включает в себя внедрение современных цифровых технологий, которые позволяют упростить экономику и социальную сферу. Например, благодаря этому время ожидания приема в клиниках сократилось в два-три раза, а автобусы в городе стали ходить чаще.

«В ДНР будут и дальше активно внедрять инновации, опираясь на мнение жителей и тщательно контролируя качество изменений в поликлиниках, на транспорте и в МФЦ», — подчеркнул Пушилин.

Ранее власти республики сообщили, что более 100 семей вернулись в жилые дома в Авдеевке, восстановленные после обстрелов города украинскими боевиками.