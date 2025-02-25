Более 100 семей вернулись в восстановленные дома в Авдеевке

Жители освобожденной Авдеевки начали возвращаться в свои дома, восстановленные после обстрелов украинских боевиков. Заместитель директора департамента ЖКХ Минстроя Донецкой Народной Республики Сергей Иванов в комментарии ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал, что квартиры вернули 111 семей, или 184 жителя города.

Он подчеркнул, что приехавшие из российских регионов строители продолжают восстанавливать разрушенный боевыми действиями город, несмотря на высокие риски в области безопасности.

«Степень повреждения жилого фонда Авдеевки очень высокая. Но подрядные организации приложили большие усилия, несмотря на угрозу безопасности, для проведения работ по восстановлению», — заявил Иванов.

Заместитель директора департамента ЖКХ напомнил, что глава ДНР Денис Пушилин поручил восстановить все освобожденные населенные пункты. В этом региону помогают взявшие над ним шефство 27 субъектов России.

«За два года на территории республики выполнили ремонт на 17 326 объектах, включая работы в жилом фонде. Мы видим положительную динамику восстановления нашего края», — добавил Иванов.

Российские войска освободили Авдеевку в конце февраля прошлого года. В освобожденном городе бойцы обнаружили захоронения мирных жителей, погибших от пыток украинских боевиков. Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, трупы украинские военные сбрасывали в братские могилы в спешке, стараясь как можно быстрее покинуть город.