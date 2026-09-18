Кириенко озвучил цель врагов России

Враги России поставили перед собой цель повлиять на страну таким образом, чтобы следующее поколение россиян говорило на другом языке, опиралось на другие традиции, нормы морали и нравственности. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественном открытии форума «Время дошкольного образования». Его процитировало РИА «Новости» .

Кириенко отметил, что против России ведут информационную и идеологическую войну. По его словам, главной мишенью становятся дети.

«Потому что цель наших врагов — попробовать сделать так, чтобы следующее поколение россиян говорило на другом языке, мечтало не о том, о чем мечтаем мы с вами, опиралось на другие традиции, другие нормы морали и нравственности», — подчеркнул замруководителя АП.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Россия столкнулась с огромной информационной волной пропаганды. Он объяснил, что Запад усилил давление в медийной сфере в связи с выборами в Госдуму.