Кириенко озвучил цель врагов России
Кириенко: враги хотят, чтобы россияне стали опираться на другие традиции
Враги России поставили перед собой цель повлиять на страну таким образом, чтобы следующее поколение россиян говорило на другом языке, опиралось на другие традиции, нормы морали и нравственности. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественном открытии форума «Время дошкольного образования». Его процитировало РИА «Новости».
Кириенко отметил, что против России ведут информационную и идеологическую войну. По его словам, главной мишенью становятся дети.
«Потому что цель наших врагов — попробовать сделать так, чтобы следующее поколение россиян говорило на другом языке, мечтало не о том, о чем мечтаем мы с вами, опиралось на другие традиции, другие нормы морали и нравственности», — подчеркнул замруководителя АП.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Россия столкнулась с огромной информационной волной пропаганды. Он объяснил, что Запад усилил давление в медийной сфере в связи с выборами в Госдуму.