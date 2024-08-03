В Киргизии призвали не ограничивать работу в России мигрантов из республики

Вице-премьер Байсалов призвал РФ не ограничивать работу мигрантов из Киргизии

Фото: РИА «Новости»

Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов выразил надежду, что возможные новые ограничения на работу мигрантов в России не коснутся граждан республики. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Мы исходим из того, что эти и другие обсуждаемые в Государственной думе РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики», — указал Байсалов.

По его словам, граждане Киргизии должны обладать свободным и равноправным доступом к рынку, поскольку страна входит в состав ЕАЭС. В противном случае, пояснил он, будет трудно объяснить жителям смысл членства в организации.

Накануне Генпрокуратура усмотрела риски для законопослушных россиян в существующем варианте законопроекта о миграционном контроле и рекомендовала депутатам и сенаторам его доработать, прежде чем отправлять на подпись президенту.

Льготную IT-ипотеку изменили и продлили. Как взять жилищный кредит по новым правилам

Фермеры воплощают мечты. «Сырный фестиваль» в Истре вдохновил на открытие новых хозяйств

США придумали себе свою Венесуэлу. Холят и лелеют, но горшочек все равно не варит

Дорогая месть сенатора Савельева. Потерял деньги, свободу и неприкосновенность

Чемпионат по гольфу с призовым фондом 2,5 млн рублей прошел в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте